Число заразившихся коронавирусов превысило 11 миллионов
По данным университета Джонса Хопкинса на утро 4 июля, в мире уже 11 078 760 человек заразились коронавирусом нового вида.
Десятка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 2 794 321;
- Бразилия — 1 539 081;
- Россия — 666 941;
- Индия — 648 315;
- Перу — 295 599;
- Чили — 288 089;
- Великобритания — 285 787;
- Испания — 250 545;
- Мексика — 245 251;
- Италия — 241 184.
На планете от COVID-19 скончался 525 191 человек. Больше всего смертей зафиксировано:
- США — 129 434;
- Бразилия — 61 884;
- Великобритания — 44 216;
- Италия — 34 833;
- Франция — 29 896;
- Мексика — 29 843;
- Испания — 28 385;
- Индия — 18 655;
- Иран — 11 260;
- Перу — 10 226.