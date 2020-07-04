Число заразившихся коронавирусов превысило 11 миллионов

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 4 июля, в мире уже 11 078 760 человек заразились коронавирусом нового вида.

Десятка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 2 794 321; Бразилия — 1 539 081; Россия — 666 941; Индия — 648 315; Перу — 295 599; Чили — 288 089; Великобритания — 285 787; Испания — 250 545; Мексика — 245 251; Италия — 241 184.

На планете от COVID-19 скончался 525 191 человек. Больше всего смертей зафиксировано: