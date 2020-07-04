Число заразившихся коронавирусов превысило 11 миллионов

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По данным университета Джонса Хопкинса на утро 4 июля, в мире уже 11 078 760 человек заразились коронавирусом нового вида.

Десятка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. США — 2 794 321;
  2. Бразилия — 1 539 081;
  3. Россия — 666 941;
  4. Индия — 648 315;
  5. Перу — 295 599;
  6. Чили — 288 089;
  7. Великобритания — 285 787;
  8. Испания — 250 545;
  9. Мексика — 245 251;
  10. Италия — 241 184.

На планете от COVID-19 скончался 525 191 человек. Больше всего смертей зафиксировано:

  1. США — 129 434;
  2. Бразилия — 61 884;
  3. Великобритания — 44 216;
  4. Италия — 34 833;
  5. Франция — 29 896;
  6. Мексика — 29 843;
  7. Испания — 28 385;
  8. Индия — 18 655;
  9. Иран — 11 260;
  10. Перу — 10 226.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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