На станции метро «Площадь Якуба Коласа» произошло ЧП
Просмотров: 1771
Сегодня утром на станции метро «Площадь Якуба Коласа» Минского метрополитена произошло чрезвычайное происшествие.
Как сообщили в пресс-службе «подземки», примерно в половине восьмого утра человек упал на рельсы: «Было снято напряжение с контактного рельса. В 07:40 пассажир был извлечен из-под состава».
Как отмечается, напряжение было подано в 07:42. Движение поездов восстановлено.
О состоянии здоровья упавшего на рельсы не сообщается.