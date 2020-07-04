Лукашенко заявил об общих ценностях и приоритетах у Беларуси и США

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Именно на них Александр Лукашенко собирается строить двусторонние отношения.

Как сказано в поздравлении главы белорусского государства американскому президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, «строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики».

По мнению Лукашенко, более тесное сотрудничество в самых разных сферах пойдет на пользу народам двух стран.

Он также отметил, что обмен послами «будет способствовать эффективной реализации совместных проектов», сообщает пресс-служба президента.
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Тэги: Белароусь-США День независимости США Персона: Александр Лукашенко

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