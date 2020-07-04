МВД: в День независимости в Беларуси было совершено 115 преступлений

По данным МВД, в День независимости на территории Беларуси состоялось 361 праздничное мероприятие, в которых приняли участие около 300 тысяч человек.

Наиболее значимые и масштабные торжества традиционно прошли в Минске. По данным МВД, зрителями открытия светомузыкального фонтанного комплекса в парке имени Янки Купалы, гала-концерта у обелиска «Минск — город-герой» и праздничного салюта «стали десятки тысяч минчан и гостей столицы».

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме.

«Оперативная обстановка в стране была спокойной, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено, — говорится в сообщении МВД. — Вместе с тем зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном это мелкое хулиганство, нарушение требований закона о массовых мероприятиях. В отдельных случаях задержанные за совершение противоправных действий доставлялись для разбирательства в органы внутренних дел».

Всего за минувшие сутки по стране зарегистрировано 115 преступлений и 15 происшествий, что меньше по сравнению с аналогичными сутками прошлого года. В общей массе преступлений по линии уголовного розыска составили кражи и хулиганства, сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.