«Мне сысці?» Стрит-арт с мужчиной с автозаком появился в Бресте

Новый объект уличного искусства появился на одном из зданий в центре Бреста.

На нем изображен мужчина в галстуке с надписью «3%», который держит в руке игрушечный автозак. «Мне сысці?» – с таким вопросом обращается фигура к горожанам.

Объекты политического стрит-арта на «злобу дня» появляются в Бресте регулярно. Так, после задержания Сергея Тихановского в Гродно в центре города появилось изображение милиционера со статуэткой «Оскара».

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