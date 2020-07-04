«Мне сысці?» Стрит-арт с мужчиной с автозаком появился в Бресте
Новый объект уличного искусства появился на одном из зданий в центре Бреста.
На нем изображен мужчина в галстуке с надписью «3%», который держит в руке игрушечный автозак. «Мне сысці?» – с таким вопросом обращается фигура к горожанам.
Объекты политического стрит-арта на «злобу дня» появляются в Бресте регулярно. Так, после задержания Сергея Тихановского в Гродно в центре города появилось изображение милиционера со статуэткой «Оскара».
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