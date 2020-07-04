Лукашенко пожелал Трампу успешных выборов президента США

В своем послании на имя президента США по поводу Дня независимости этого государства Александр Лукашенко затронул и тему выборов президента.

Официальный белорусский лидер пожелал Дональду Трампу «крепкого здоровья, успешного проведения в этом году выборов президента США, а американскому народу — скорейшего преодоления временных трудностей, мира, согласия и благополучия».

Ранее сообщалось, что с Днем независимости Беларуси накануне Александра Лукашенко поздравил Дональд Трамп, заверивший, что США «остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси».

Выборы американского лидера пройдут в ноябре. За кресло в Овальном кабинете Белого дома основная борьба пойдет между действующим президентом и его конкурентом от Демократической партии Джо Байденом.