На задержанных в Бресте на акции солидарности составили протоколы

На задержанных 3 июля в Бресте семерых участников акции солидарности составили протоколы.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, около 18:00 участники акции начали собираться возле сцены у театра эстрады в городском парке культуры и отдыха, где проходил концерт, приуроченный ко Дню независимости. Примерно в 18:15 сотрудники ОМОН задержали там одного участника акции.

После этого остальные ушли оттуда и собрались на площадке у входа в парк. Около 19:20 примерно 50 участников акции пошли по улице Ленина и периодически хлопали в ладоши. Примерно в 19:30 недалеко от перекрестка с улицей Мицкевича сотрудники ОМОНа задержали еще пятерых участников акции. Остальные разошлись.

«По имеющимся у меня сведениям, всего было задержано семь участников акции. На данное время их фамилии мне неизвестны. Задержанных доставили в Ленинский РОВД Бреста, где на них составили протоколы по ст. 23.34 КоАП. Примерно в 23:00 всех отпустили из милиции, — дополнил Кисляк.

«Это произвольные задержания. Люди имеют право ходить по улицам и хлопать в ладоши. Это не несет никакой угрозы общественному порядку», — подчеркнул правозащитник.

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