«Аня, что с тобой случилось? Ты за год своей ложью уничтожила всё». Бывший помощник Канопацкой обвиняет ее во лжи
Денис Тихоненко, бывший помощник депутата Палаты представителей Анны Канопацкой, обвинил ее во лжи.
На своей странице в Facebook он
В частности, он высказал свое мнение о некоторых высказываниях своего бывшего босса, которая заявила, что собрала восемь тысяч подписей на БелАЗе, хотя, «по данным Минской областной избирательной комиссии, жодинских за Канопацкую всего 83 подписи, а всего по области только 811»
Практически такая же картина и в брестском регионе, где, по словам претендентки, только за один день было собрано три тысячи подписей, а по данным облизбиркома — 271 подпись.
«Аня, что с тобой случилось? Ты за год своей ложью и необдуманными поступками уничтожила всё, что до этого было сделано. Зачем? Какова цена твоей лжи?» — задал вопросы Тихановский.
Ранее штаб Анны Канопацкой опроверг факт завышения ЦИКом количества подписей, поданых за ее выдвижение в качестве кандидата в президенты.
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