Минздрав сообщил о новых смертях в Беларуси от COVID-19

Министерство здравоохранения сообщило новые данные о заболевших и умерших от COVID-19.

Так, по данным на 4 июля, зарегистрированы 63 270 положительных тестов (всего проведено 1 059 299).

Как отметили в Минздраве, за все время пандемии в Беларуси умерли 418 пациентов с «рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 4 июля, в мире уже 11 078 760 человек заразились коронавирусом нового вида (скончался 525 191).