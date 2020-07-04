ГАИ выступила с предупреждением

В настоящее время в Беларуси установилась неустойчивая погода с дождями и грозами.

Фото УГАИ Гродненской области

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что в таких погодных условиях «водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается», а у многих людей «появляется усталость и недомогание, головокружение, вялость, сонливость».

В этой связи ГАИ советует водителям следить за своим самочувствием, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями «отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью».

Рекомендуется:

не находиться долгое время за рулем;

брать в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства;

иметь в наличии в автомобиле исправный огнетушитель;

при дожде плавно снижать скорость и воздержаться от резких маневров и торможений;

не оставлять детей одних в автомобиле, даже на непродолжительное время.