ГАИ выступила с предупреждением
В настоящее время в Беларуси установилась неустойчивая погода с дождями и грозами.
В связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что в таких погодных условиях «водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается», а у многих людей «появляется усталость и недомогание, головокружение, вялость, сонливость».
В этой связи ГАИ советует водителям следить за своим самочувствием, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями «отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью».
Рекомендуется:
- не находиться долгое время за рулем;
- брать в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства;
- иметь в наличии в автомобиле исправный огнетушитель;
- при дожде плавно снижать скорость и воздержаться от резких маневров и торможений;
- не оставлять детей одних в автомобиле, даже на непродолжительное время.
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