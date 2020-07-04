ГАИ выступила с предупреждением

/ Общество
Просмотров: 2680

В настоящее время в Беларуси установилась неустойчивая погода с дождями и грозами.

Фото УГАИ Гродненской области

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что в таких погодных условиях «водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается», а у многих людей «появляется усталость и недомогание, головокружение, вялость, сонливость».

В этой связи ГАИ советует водителям следить за своим самочувствием, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями «отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью».

Рекомендуется:

  • не находиться долгое время за рулем;
  • брать в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства;
  • иметь в наличии в автомобиле исправный огнетушитель;
  • при дожде плавно снижать скорость и воздержаться от резких маневров и торможений;
  • не оставлять детей одних в автомобиле, даже на непродолжительное время.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ жара

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха

В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет