Данкверт сделал подарок Беларуси
После разговора в День независимости Беларуси между главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом и вице-премьером белорусского правительства Александром Субботиным, с девяти белорусских предприятий сняты запреты.
Так, в частности, принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на транзит через территорию РФ говядины с семи белорусских предприятий:
- ОАО «Бобруйский мясокомбинат»;
- ООО «Мясокомбинат Поставский»;
- УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности»;
- ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;
- ООО «Акдимол»;
- ОАО «Ошмянский мясокомбинат»;
- ОАО «Могилевский мясокомбинат»;
- ОАО «Птицефабрика «Дружба»;
- ОАО «Брестский мясокомбинат».