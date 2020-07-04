Данкверт сделал подарок Беларуси

/ Экономика
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После разговора в День независимости Беларуси между главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом и вице-премьером белорусского правительства Александром Субботиным, с девяти белорусских предприятий сняты запреты.

Так, в частности, принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на транзит через территорию РФ говядины с семи белорусских предприятий:

  • ОАО «Бобруйский мясокомбинат»;
  • ООО «Мясокомбинат Поставский»;
  • УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности»;
  • ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;
  • ООО «Акдимол»;
  • ОАО «Ошмянский мясокомбинат»;
  • ОАО «Могилевский мясокомбинат»;
  • ОАО «Птицефабрика «Дружба»;
  • ОАО «Брестский мясокомбинат».
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Тэги: Беларусь-Россия Россельхознадзор поставки продовольствия в Россию Персона: Сергей Данкверт Александр Субботин

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