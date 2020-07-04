Данкверт сделал подарок Беларуси

После разговора в День независимости Беларуси между главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом и вице-премьером белорусского правительства Александром Субботиным, с девяти белорусских предприятий сняты запреты.

Так, в частности, принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на транзит через территорию РФ говядины с семи белорусских предприятий: