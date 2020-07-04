«Лукашенко видит, что потерял поддержку населения»

По мнению депутата бундестага от партии «Союз-90»/«зеленые», член германо-белорусской парламентской группы Маргарете Баузе, ситуация со сбором подписей — это механизмы со стороны Лукашенко, направленные на то, чтобы выборы не прошли честно и свободно.

Это, по ее словам, сделано для того, чтобы «использовать преимущества действующего президента и оказать давление на соперников, а также запугать гражданское общество, чтобы остаться у власти», пишет DW .

Немецкий парламентарий уверена, что Европа «должна четко обозначить свою позицию»: «Потребовать свободных и честных выборов с независимыми наблюдателями, а также немедленного освобождения политзаключенных».

Баузе считает, что Лукашенко нервничает, потому что «он видит, что потерял поддержку населения».

Поэтому он и ведет себя более авторитарно: «Он начинает действовать агрессивнее, пытается подавить любую демократическую конкуренцию».

Политик отметила, что из истории известно, что чем слабее поддержка авторитарных режимов, тем агрессивнее они себя ведут.

«Это просто признак того, что эра Лукашенко давно закончилась. И тем важнее поддержка демократическим силам страны со стороны ЕС», — подчеркнула Баузе.

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