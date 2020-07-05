Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
В последний день уходящей недели погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления (на северо-западе скажется влияние неустойчивой воздушной массы поступающей с Балтики).
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +27..+29°C;
- Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель +27..+29°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +25..+27°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Могилев +26..+28°C;
- Минск +25..+27°C.