Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

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В последний день уходящей недели погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления (на северо-западе скажется влияние неустойчивой воздушной массы поступающей с Балтики).

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +27..+29°C;
  • Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +27..+29°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +25..+27°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
  • Могилев +26..+28°C;
  • Минск +25..+27°C.
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