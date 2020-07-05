Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

В последний день уходящей недели погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления (на северо-западе скажется влияние неустойчивой воздушной массы поступающей с Балтики).

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Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый.

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