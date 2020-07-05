Лидер брестского «Динамо» подхватил «корону» и спрятался на две недели

Лидер действующего чемпиона Беларуси — брестского «Динамо» — Артем Милевский заразился коронавирусом.

На своей странице в социальной сети он написал , что передает привет «всем нашим», кто «на больничке», пожелав «от души здоровья». «Миля», как называют его друзья, назвал заболевших партнеров по команде «мужиками».

«Ну я так понимаю, многим параллельно. У меня + 14 дней самоизоляции, с сегодняшнего дня. 2020. Темные времена», — написал Милевский.

О том, что в брестском «Динамо» большие проблемы стало известно еще на прошлой неделе. Однако руководство клуба скрывает реальную ситуацию. Так, генеральный директор ФК Сергей Воробьев накануне встречи со «Смолевичами» (3 июля) подтвердил, что в команде «есть заболевшие».

«Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-либо выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации Минздрава», — отметил гендир.

Матч с командой из Минской области завершился вничью — 3:3.

Напомним, в Беларуси, по официальным данным на 4 июля, зарегистрированы 63 270 положительных тестов (всего проведено 1 059 299). За все время пандемии в Беларуси умерли 418 пациентов.