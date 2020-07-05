У Трампа появился новый конкурент за кресло в Овальном кабинете Белого дома

Кроме основного конкурента от Демократической партии, которым, практически наверняка, станет Джо Байден, у 45-го президента США Дональда Трампа появился еще один известный конкурент.

Свое желание баллотироваться на высший пост в государстве вновь подтвердил звезда рэпа, одним из самых продаваемых артистов (суммарный объем продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 млн экземпляров) Канье Уэст. Об этом музыкант сообщил в своем микроблоге.

Напомним, в своем послании на имя президента США по поводу Дня независимости этого государства Александр Лукашенко затронул и тему выборов президента. Официальный белорусский лидер пожелал Дональду Трампу в том числе «успешного проведения в этом году выборов президента США».