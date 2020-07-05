Лукашенко подтвердил готовность работать с Венесуэлой

Беларусь не оставляет надежды на более активное взаимодействие с Венесуэлой. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Николасу Мадуро с Днем независимости.

По мнению Лукашенко, венесуэльцы испытывают «возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости» в этот праздник. Именно это, считает официальный белорусский лидер, поможет гражданам этой страны преодолеть все трудности, с которыми страна столкнулась в последнее время.

Глава белорусского государства подтвердил готовность к дальнейшему «развитию двустороннего сотрудничества, направленного на процветание обеих стран и рост благополучия их народов».