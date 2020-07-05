Стало известно о судьбе мужчины, упавшего на пути метро

В МЧС сообщили некоторые подробности произошедшего инцидента в столичном метро.

Фото из архива носит иллюстративный характер

Как сообщалось ранее, накануне утром на станции метро «Площадь Якуба Коласа» мужчина упал на пути.

По информацию минских спасателей, «работниками метрополитена на платформу извлечен мужчина». В настоящее время он находится в больнице. О его самочувствии ничего не сообщается.

Остановка движения поездов составила 13 минут.