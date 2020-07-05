Стало известно о судьбе мужчины, упавшего на пути метро
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В МЧС сообщили некоторые подробности произошедшего инцидента в столичном метро.
Как сообщалось ранее, накануне утром на станции метро «Площадь Якуба Коласа» мужчина упал на пути.
По информацию минских спасателей, «работниками метрополитена на платформу извлечен мужчина». В настоящее время он находится в больнице. О его самочувствии ничего не сообщается.
Остановка движения поездов составила 13 минут.
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