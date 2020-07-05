Лукашенко заявил о готовности развивать сотрудничество с Венесуэлой

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Александр Лукашенко поздравил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского официального лидера.

Глава Беларуси отметил, что возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости, которые пробуждаются этим национальным праздником, помогают венесуэльцам преодолеть многочисленные вызовы, сохранять единство и оберегать суверенитет государства.

Лукашенко также отметил, что готов продолжать двустороннее сотрудничество, направленное на рост благополучия народов обеих стран.
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Тэги: Беларусь-Венесуэла Персона: Николас Мадуро Александр Лукашенко

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