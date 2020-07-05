За пределами Беларуси образовано 44 участка для голосования на президентских выборах

За пределами Беларуси образовано 44 участка для голосования на предсточщих президентскипх выборах.

По информации пресс-службы МИД, участковые избирательные комиссии по выборам президента Республики Беларусь образованы в 36 странах: Австрии, Азейрбайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, Кубе, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Финландии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

По три участка для голосования сфоромировано в Польше (Варшава, Белосток, Бяла Подляска) и России (Москва, Петербург, Калининград). По два — в Германии (Барлин, Мюнхен), Латвии (Рига, Даугавпилс), США (Вашингтон, Нью-Йорк) и Турции (Анкара, Стамбул). В остальных странах образовано по одному участку.

5 июля начался новый этап избирательной кампании — регистрация кандидатов в президенты Беларуси. Он подлится до 14 июля. На пост главы государства претенедуют семь человек — Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, а также действующий президент Александра Лукашенко.

Выборы пройдут 9 августа.