Автопоезд «Савушкина продукта» протаранил микроавтобус на Брестчине

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Прицеп автопоезда выехал на встречку и протаранил микроавтобус в Малоритском районе.

По сообщению ГАИ УВД Брестского облисполкома, днем 4 июля 30-летний водитель автопоезда ехал по трассе Р17 Брест — граница Украины в направлении областного центра. По предварительной информации, на 32-м километре со второстепенной дороги на трассу выехал Citroen и создал водителю большегруза аварийную обстановку. В результате последний применил экстренное торможение, от чего прицеп автопоезда выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Transporter, которым управлял 57-летний мужчина.

Водителя и пассажира микроавтобуса госпитализировали, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой.
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Тэги: Савушкин продукт ДТП микроавтобус Город: Малорита

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