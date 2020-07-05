Более сотни брестчан обсудили организацию референдума о судьбе завода АКБ

Около 150 человек приняли участие в предварительном обсуждении организации местного референдума о судьбе аккумуляторного завода.

Обсуждение состоялось 5 июля в здании Брестского горисполкома и было организовано районной властью.

Провести референдум о судьбе аккумуляторного завода пообещал Александр Лукашенко 22 июня во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия. Референдум планируется организовать после президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Первое предварительное обсуждение организации референдума состоялось 28 июня. Представители общественности встречались с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком.

Сегодня около полудня противники строительства аккумуляторного завода традиционно собрались на площади Ленина, куда они приходят вот уже два с половиной года. Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сегодня, как и в минувшие два воскресенья, сотрудники милиции начали вытеснять собравшихся с площади. Около 12:30 противники завода пошли на встречу с районными властями.

Встречу проводили председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук и его заместитель Павел Волынец. Мероприятие длилось почти два часа. По словам Кисляка, как и на предыдущей встрече, люди говорили, что они выступают за окончательное закрытие аккумуляторного завода, построенного, по их мнению, с грубыми нарушениями законодательства, а до референдума необходимо провести общественные обсуждения нового отчета о воздействии на окружающую среду этого предприятия.

«На встрече представители райисполкома предложили провести референдум либо на территории только одного Тельминского сельсовета, либо еще и на территории других сельсоветов, которые также находятся недалеко от этого завода. Референдум на территории Тельминского сельсовета люди одобрили. По другим сельсоветам мнения разделились. По итогам обсуждения этого вопроса власти заявили: проживающие на территории сельсоветов граждане должны инициировать у них референдум путем сбора подписей. В целом представители райисполкома выразили готовность содействовать проведению референдума», — рассказал Кисляк.