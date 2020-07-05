В двух районах Минской области действует запрет и ограничение на посещение лесов
Запрет и ограничение на посещение лесов действует в шести районах Беларуси, два из них — в Минской области.
В Вилейском и Молодечненском районах запрет на посещение лесных массивов введен с 1 июля. Такая информация
Также временно запрещено находиться в лесах Ветковского района Гомельской области. В Гродненской области ограничения действуют в трех районах: Островецком, Ошмянском и Сморгонском.
Ограничения и запреты на посещение лесов вводятся при условии повышения класса пожарной опасности.