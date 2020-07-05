ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

/ Общество
Просмотров: 197

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир для лечения больных COVID-19.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, эти три препарата лишь незначительно снижают или вовсе не влияют на смертность среди зараженных коронавирусом.

ВОЗ подчеркивает, что решение о прекращении тестов касается только международной программы Solidarity и не исключает оценки действенности препаратов при лечении пациентов, которые были госпитализированы, а также как средство профилактики COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщили о том, что в мире разрабатывают 200 потенциальных вакцин от коронавируса. 17 вакцин проходят клинические испытания на людях.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 ВОЗ вакцина

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

Как в Беларуси помогают беженцам, пострадавшим от ситуации с COVID-19

Как в Беларуси помогают беженцам, пострадавшим от ситуации с COVID-19

COVID-19. Когда у белорусов появится общественный иммунитет против коронавируса

COVID-19. Когда у белорусов появится общественный иммунитет против коронавируса