ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир для лечения больных COVID-19.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, эти три препарата лишь незначительно снижают или вовсе не влияют на смертность среди зараженных коронавирусом.

ВОЗ подчеркивает, что решение о прекращении тестов касается только международной программы Solidarity и не исключает оценки действенности препаратов при лечении пациентов, которые были госпитализированы, а также как средство профилактики COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщили о том, что в мире разрабатывают 200 потенциальных вакцин от коронавируса. 17 вакцин проходят клинические испытания на людях.