Неделя начнется с дождей и гроз

Новая рабочая неделя в Беларуси начнется с дождей и гроз, прогнозируют синоптики.

Как отмечается, сегодня ожидается переменная облачность. Утром и днем по северо-западной половине страны пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.

Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Гомель +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);

Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);

Минск +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).