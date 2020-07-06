Неделя начнется с дождей и гроз

/ Общество
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Новая рабочая неделя в Беларуси начнется с дождей и гроз, прогнозируют синоптики.

Как отмечается, сегодня ожидается переменная облачность. Утром и днем по северо-западной половине страны пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.

Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Гомель +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

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Тэги: погода

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