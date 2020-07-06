Неделя начнется с дождей и гроз
Новая рабочая неделя в Беларуси начнется с дождей и гроз, прогнозируют синоптики.
Как отмечается, сегодня ожидается переменная облачность. Утром и днем по северо-западной половине страны пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.
Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Гомель +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).
Только самые важные новости в наших каналах в