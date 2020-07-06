Куда качнется доллар? Что происходит с ценами на нефть
Утром в понедельник, 6 июля, мировые цены на «черное золото» торгуются разнопланово.
По данным электронных торгов на 07:50 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
- Brent — 43,04 доллара за баррель (+0,56%);
- WTI — 40,47 доллара за баррель (-0,44%).
Если динамика останется на таком уровне, сегодня, скорее всего, может ослабнуть курс доллара.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
Читайте дальше:
- Что меняется в Беларуси в июле: пять главных документов для бизнеса
- Деньги не пахнут. Почему за белорусскими евробондами выстроилась очередь
- На денежном рынке Беларуси произошел валютный переворот
Только самые важные новости в наших каналах в