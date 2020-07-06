Куда качнется доллар? Что происходит с ценами на нефть

Утром в понедельник, 6 июля, мировые цены на «черное золото» торгуются разнопланово.

По данным электронных торгов на 07:50 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 43,04 доллара за баррель (+0,56%);

WTI — 40,47 доллара за баррель (-0,44%).

Если динамика останется на таком уровне, сегодня, скорее всего, может ослабнуть курс доллара.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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