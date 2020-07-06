Цепкало: если у Лукашенко еще есть мужская гордость, он должен зарегистрировать всех

«Для Лукашенко единственный способ сохранить лицо, показать, что он не боится, показать, что он играет честно в «хоккей», — он должен зарегистрировать всех без исключения, и меня, и Бабарико», — заявил претендент на пост президента Валерий Цепкало в ходе общения с избирателями на youtube вечером 5 июля.

«Такие выборы нам не нужны, при которых один из кандидатов может позволить себе все, а остальные кандидаты не могут позволить себе ничего», — сказал Цепкало.

По его мнению, для Лукашенко лучше показать, что у него «есть еще мужская гордость какая-то» и «отсутствует боязнь нормальной, открытой игры», зарегистрировать всех, «чтобы мы могли нормально провести эту предвыборную кампанию, сохранить лицо перед всем белорусским обществом».

В противном случае, убежден претендент, Лукашенко и в целом страна окажется в очень унизительном положении на международной арене, «когда каждый, с кем бы ты ни встречался, будет на тебя смотреть сверху вниз как на человека, который испугался честной, открытой борьбы».

Обращаясь к избирателям, Цепкало заявил: «У нас пытаются игнорировать выражение вашего мнения, игнорировать вашу волю. Они, возможно, считают, что если они когда-то поставили вас в стойло, то вы можете там продолжать дальше стоять и тихо жевать свою солому. Высшим источником государственной власти является не Лукашенко, а белорусский народ. И нельзя его волю игнорировать, потому как эта воля прописана везде».

«Она прописана и в Конституции прежде всего, и, по-моему, даже в правоохранительных органах там на всех их училищах, на всех академиях написано «Закон. Справедливость. Отечество». Ребята, там нету слова «Лукашенко», — обратил внимание силовиков Цепкало.

Регистрация кандидатов проходит с 5 по 14 июля. Выборы назначены на 9 августа. У Цепкало избиркомы признали действительными только 75 тыс. подписей из 160 тыс. поданных и пороге 100 тыс. Претендент заявил, что будет бороться за каждую подпись.

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