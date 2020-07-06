Правозащитники: власти ограничили права кандидатов в президенты и избирателей

Анализ решений местных исполкомов о местах для предвыборной агитации показывает их резкое сокращение по сравнению с прошлыми избирательными кампаниями, что всерьез ограничивает не только права потенциальных кандидатов в президенты, но и права избирателей получать информацию о кандидатах в президенты.

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Такой вывод делают авторы аналитического отчета кампании «Правозащитники за свободные выборы» по итогам наблюдения за ходом президентской кампании 29 июня — 5 июля, который опубликован на правозащитном сайте spring96.org .

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

Как отмечают наблюдатели, «решения о местах проведения агитационных массовых мероприятий были приняты местными исполкомами вопреки рекомендациям ЦИК, которая рекомендовала определять любые места, не запрещенные для этого». «Половина наблюдателей кампании отметила, что места, определенные для проведения агитационных массовых мероприятий либо не пригодны для таких целей, либо малопосещаемы. Некоторые из них находятся в плохой транспортной доступности, до них трудно добираться, особенно избирателям старшего возраста и людям с инвалидностью», — говорится в очередном недельном отчете кампании.

«Правозащитники за свободные выборы» напоминают, что избирательные комиссии подтвердили сбор необходимых 100 тысяч подписей шестью претендентами. «Поводом для недоверия к результатам проверки сбора подписей и предметом широкого обсуждения в СМИ и социальных сетях послужил тот факт, что у двух потенциальных кандидатов Центральная избирательная комиссия признала большее количество подписей, чем они предварительно заявляли сами», — говорится в отчете.

На минувшей неделе, сообщают правозащитники, международные организации и представители правительств зарубежных стран сделали очередные заявления о необходимости обеспечения прав человека во время избирательной кампании в Беларуси, призвали власти отказаться от политики произвольных арестов, насилия и запугивания мирных демонстрантов, активистов гражданского общества, журналистов. Тем не менее, говорится в отчете, продолжалось судебное преследование участников акций солидарности, которые на протяжении последних двух недель проходили в Минске и регионах. Вынесенные наказания — от предупреждений до крупных штрафов и административных арестов до 15 суток по обвинению в нарушении процедуры проведения массовых мероприятий.

Сообщается, что на решения об образовании участковых избирательных комиссий были поданы 463 жалобы, из них ни одна не удовлетворена. «При рассмотрении жалоб суды не оценивали нарушения принципа равенства во время создания участковых комиссий, что подчеркивает отсутствие у граждан Беларуси эффективных средств защиты против дискриминации, в том числе, во время избирательной кампании», — делают вывод наблюдатели кампании.

«Отсутствие в избирательном законодательстве гарантий включения в состав избирательных комиссий представителей, выдвинутых всеми политическими субъектами, принимающими участие в выборах, как и прежде, делает практически невозможным успешное судебное обжалование соответствующих решений», — резюмируют «Правозащитники за свободные выборы».

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