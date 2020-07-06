В Волковыске водителя задерживали со стрельбой

Сотрудники Департамента охраны открыли стрельбу по колесам автомобиля, удиравшего от правоохранителей.

Как сообщили в МВД, накануне вечером на улице С.Панковой райцентра сотрудники ГАИ пытались остановить «Рено Меган Сценик». Водитель требования проигнорировал.

В какой-то момент к погоне подключился экипаж Департамента охраны. Когда «Рено» остановился, один из сотрудников попытался достать ключи из замка зажигания, но беглец вновь предпринял попытку скрыться — милиционер оказался на капоте.

Для остановки авто сотрудники Департамента охраны произвели несколько выстрелов по колесам.

Как оказалось за рулем находился 26-летний мужчина с «видимыми признаками алкогольного опьянения».

В настоящее время он задержан.

За прошедшие выходные ГАИ зарегистрировала 24 ДТП: погиб один и травмированы 29 человек (из них 4 — дети). Дорожной милицией задержаны 233 водителя «под мухой» и 601 бесправник.