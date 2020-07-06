Кого поддержит Цепкало, если его снимут с выборов

В случае снятия с выборов Валерий Цепкало не будет агитировать за Александра Лукашенко и Анну Канопацкую, следует из заявлений претендента на пост президента.

Как отметил он в ходе общения с избирателями на youtube вечером 5 июля, «если, условно говоря, остаются Светлана Тихановская и Бабарико, а нас не оказывается в списке, то я, безусловно, буду агитировать за Светлану и за Виктора, прежде всего за Виктора Бабарико».

Напомним, по данным ЦИК, после отбраковки у экс-руководителя Парка высоких технологий осталось 75 тыс. подписей при необходимых 100 тыс., что является основанием для отказа в регистрации кандидатом на высший государственный пост.

В то же время Цепкало «кажется, что они могут «выключить» и Светлану, и Виктора — тоже по надуманным основаниям», и тогда остается три кандидата помимо «действующего Лукашенко»: Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Канопацкая.

«Что касается Дмитриева и Черечня, это, в принципе, приличные люди, нормально, демократически настроенные, — считает Цепкало. — Они теоретически могли бы снять свои кандидатуры, понимая, что играют в спектакле одного актера и что у них на сегодняшний день нет электоральной большой поддержки. Это не значит, что ее не будет через следующие пять лет. Может быть, таким поступком они как раз создадут себе по-настоящему большую популярность в обществе».

Далее Цепкало ошибочно предположил, что если снимется и Канопацкая («потому что есть вариант общественного давления на нее»), то Лукашенко останется в избирательном бюллетене один и тогда необходимо будет проводить новые выборы. В действительности возможность участия в выборах только одного кандидата предусматривает ст. 72 Избирательного кодекса.

Если в бюллетене будут фамилии Лукашенко и Канопацкой, то, по мнению Цепкало, «скорее всего, правильно будет игнорировать такие выборы, потому как ясно будет и очевидно совершенно, что никаких выборов в этом смысле нет». В этом случае задача наблюдателей — «просто фиксировать количество людей, которые придут на участок для тайного голосования». Цепкало уверен, что придут только те, кто хочет отдать голос за Лукашенко. По его мнению, это 8-10% общего числа избирателей, поэтому выборы должны быть признаны несостоявшимися и назначены новые.

О чем еще говорил Цепкало: