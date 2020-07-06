В пятерке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 вновь произошли изменения
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 6 июля, в мире заразилось коронавирусной инфекцией 11 450 247 человек.
Пятерка стран с наибольшим количеством заболевших выглядит теперь так:
- США — 2 888 730;
- Бразилия — 1 603 055;
- Индия — 697 413;
- Россия — 680 283;
- Перу — 302 718.
Как и прогнозировалось, в первой пятерке произошли изменение — Индия обогнала Россию.
За весь период пандемии на Земле умерли 534 273 человека. Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:
- США — 129 947;
- Бразилия — 64 867;
- Великобритания — 44 305;
- Италия — 34 861;
- Мексика — 30 639.
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