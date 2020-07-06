В пятерке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 вновь произошли изменения

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 6 июля, в мире заразилось коронавирусной инфекцией 11 450 247 человек.

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Пятерка стран с наибольшим количеством заболевших выглядит теперь так:

США — 2 888 730; Бразилия — 1 603 055; Индия — 697 413; Россия — 680 283; Перу — 302 718.

Как и прогнозировалось, в первой пятерке произошли изменение — Индия обогнала Россию.

За весь период пандемии на Земле умерли 534 273 человека. Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:

США — 129 947; Бразилия — 64 867; Великобритания — 44 305; Италия — 34 861; Мексика — 30 639.

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