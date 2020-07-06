В пятерке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 вновь произошли изменения

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 6 июля, в мире заразилось коронавирусной инфекцией 11 450 247 человек.

Фото Depositphotos

Пятерка стран с наибольшим количеством заболевших выглядит теперь так:

  1. США — 2 888 730;
  2. Бразилия — 1 603 055;
  3. Индия — 697 413;
  4. Россия — 680 283;
  5. Перу — 302 718.

Как и прогнозировалось, в первой пятерке произошли изменение — Индия обогнала Россию.

За весь период пандемии на Земле умерли 534 273 человека. Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:

  1. США — 129 947;
  2. Бразилия — 64 867;
  3. Великобритания — 44 305;
  4. Италия — 34 861;
  5. Мексика — 30 639.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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