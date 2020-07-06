Лукашенко вручил посетившему парад 9 мая дипломату орден Франциска Скорины

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Сегодня рабочую резиденцию главы государства посетил посол Словакии Йозеф Мигаш.

 

Здесь Александр Лукашенко вручил ему орден Франциска Скорины.

Ранее отмечалось, что этой награды дипломат удостоен за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией».

Напомним дипломат посетил военный парад 9 мая в Минске без консультаций со своим МИДом. 12 мая он подал в отставку. Лукашенко назвал посещение Мигашем парада «достойным поступком», а его отставку — «международным скандалом».
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Тэги: Беларусь-Словакия орден Франциска Скорины Персона: Йозеф Мигаш Александр Лукашенко

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