Лукашенко вручил посетившему парад 9 мая дипломату орден Франциска Скорины
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Сегодня рабочую резиденцию главы государства посетил посол Словакии Йозеф Мигаш.
Здесь Александр Лукашенко вручил ему орден Франциска Скорины.
Ранее отмечалось, что этой награды дипломат удостоен за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией».
Напомним дипломат посетил военный парад 9 мая в Минске без консультаций со своим МИДом. 12 мая он подал в отставку. Лукашенко назвал посещение Мигашем парада «достойным поступком», а его отставку — «международным скандалом».