Лукашенко вручил посетившему парад 9 мая дипломату орден Франциска Скорины

Сегодня рабочую резиденцию главы государства посетил посол Словакии Йозеф Мигаш.

Здесь Александр Лукашенко вручил ему орден Франциска Скорины.

Ранее отмечалось, что этой награды дипломат удостоен за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией».

Напомним дипломат посетил военный парад 9 мая в Минске без консультаций со своим МИДом. 12 мая он подал в отставку. Лукашенко назвал посещение Мигашем парада «достойным поступком», а его отставку — «международным скандалом».