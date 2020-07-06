«Белгазпромбанк» за второй квартал потерял почти треть средств клиентов

За второй квартал 2020 года средства клиентов в «Белгазпромбанке» сократились на 30,6%, или на 1.008,8 млн рублей, свидетельствует финансовая отчетность банка по национальным стандартам.

На 1 июля средства клиентов в банке составляли 2.283,5 млн рублей против 3.292,3 млн рублей на 1 апреля.

Прибыль банка на 1 июля составила 18,9 млн рублей и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,8%.

Следует отметить, что на 1 июля у «Белгазпромбанка» возникли обязательства перед Национальным банком на 215 млн рублей, кварталом ранее у коммерческого банка таких обязательств не было.

15 июня Нацбанк ввел временную администрацию в «Белгазпромбанк», основанием для этого решения стали уголовные дела, которые возбудил департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по статьям УК о легализации средств, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов.

При этом Нацбанк заявлял, что, несмотря на эти факты, будет обеспечено устойчивое функционирование «Белгазпромбанка», «непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами». В пресс-релизе регулятора также подчеркивалось, что при необходимости «Белгазпромбанку» будет оказана «поддержка со стороны Национального банка».

Как сообщалось, 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Руководителем временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» назначили экс-главу Нацбанка Надежду Ермакову. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

«Газпром» и «Газпромбанк» назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными, ссылаясь на устав. 18 июня экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который руководил банком около 20 лет и покинул его в связи с участием в президентских выборах, был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности.

Представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет никакой политической подоплеки. Сам он убежден в обратном.

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