Лукашенко недоволен уровнем сотрудничества со Словакией

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По мнению Александра Лукашенко нынешний уровень отношений Беларуси и Словакии не отражает потенциала двустороннего сотрудничества.

Фото пресс-службы президента

Как заявил он на встрече с послом этого государства Йозефом Мигашем, Беларусь готова к более глубокой работе со словацкими партнерами.

Отметив, что между нашими странами складываются «очень хорошие отношения», он в то же время заметил, что нынешние 220 млн долларов товарооборота — «это совсем немного».

«Мы можем больше, мы готовы сотрудничать самым тесным образом с вашей прекрасной Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас... Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, в ходе встречи он вручил дипломату орден Франциска Скорины.
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Тэги: Беларусь-Словакия Персона: Йозеф Мигаш Александр Лукашенко

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