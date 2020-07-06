ЦИК назвал данные о числе подписей, сданных претендентами

Центризбирком обнародовал данные о числе подписей, сданных претендентами для их регистрации кандидатами в президенты.

За Александра Лукашенко подано 1.958.800, после проверки достоверными признаны 1.939.572.

За Виктора Бабарико подано 367.179 подписей, из них достоверными признаны 165.744 (по данным штаба претендента, за него собрано почти 435 тысяч подписей, но по объективным причинам сдано более 365 тысяч. — БелаПАН).

Валерий Цепкало, по информации Центризибркома, сдал 158.682 подписей, достоверными признаны 75.249 (претендент заявлял о сдаче 160 тысяч при собранных 200 тысячах подписей, — БелаПАН).

Анна Канопацкая, сообщили в ЦИК, подала 151.631 подписей, признаны достоверными 146.588. Напомним, она ранее заявляла журналистам, что сдала немногим более 110 тысяч выверенных подписей. Позже пресс-секретарь претендента Татьяна Полякова пояснила, что Канопацкая имела в виду количество подписей, которые она сама сдала в территориальные комиссии столицы. «Но у нее же еще и координаторы по всем областям, они же сами подвозили. Плюс еще по Минску подвозили тоже. То есть Анна отнесла не все подписи в совокупности, а свою часть повезла», — сказала Полякова.

За Сергея Черечня, сообщает ЦИК, подано 149.750 подписей, из них признаны достоверными 143.109 (претендент сообщал, что за него собрано 106,5 тысячи , — БелаПАН).

Андрей Дмитриев, по данным Центризибркоме, сдал 110.754, из них признаны достоверными 106.841 (сам он ранее сообщал о 107 тысячах собранных подписей, — БелаПАН)

Светлана Тихановская, по информации ЦИК, подала 109.479, достоверными признаны 104.757 (ее инициативная группа сообщала, что передала в избиркомы около 110 тысяч подписей, еще 38 тысяч по разным причинам команда сдать не успела, — БелаПАН).

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