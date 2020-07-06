Лукашенко вручил генеральские погоны

Александр Лукашенко вручил сегодня во Дворце независимости генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Так, генерал-майорами стали:

Виктор Гулевич — командующий войсками Западного оперативного командования;

Юрий Назаренко — замглавы МВД — командующий внутренними войсками;

Дмитрий Реуцкий — начальник УКГБ по Минску и Минской области;

Олег Столярчук — начальник УКГБ по Витебской области;

Сергей Жилинский — начальник Института пограничной службы.

Генерал-майором юстиции:

Олег Шендерович — начальнику УСК по Гродненской области.

Государственным советником таможенной службы III ранга:

Феликс Яшков — начальник Гомельской таможни.

Лукашенко подчеркнул, что получение генеральского звания является публичным признанием заслуг человека, который выбрал своей судьбой трудную профессию — защищать Родину.

Он также отметил, что «в Беларуси командиров такого уровня немного».