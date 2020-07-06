Лукашенко вручил генеральские погоны
Александр Лукашенко вручил сегодня во Дворце независимости генеральские погоны высшему офицерскому составу.
Так, генерал-майорами стали:
- Виктор Гулевич — командующий войсками Западного оперативного командования;
- Юрий Назаренко — замглавы МВД — командующий внутренними войсками;
- Дмитрий Реуцкий — начальник УКГБ по Минску и Минской области;
- Олег Столярчук — начальник УКГБ по Витебской области;
- Сергей Жилинский — начальник Института пограничной службы.
Генерал-майором юстиции:
- Олег Шендерович — начальнику УСК по Гродненской области.
Государственным советником таможенной службы III ранга:
- Феликс Яшков — начальник Гомельской таможни.
Лукашенко подчеркнул, что получение генеральского звания является публичным признанием заслуг человека, который выбрал своей судьбой трудную профессию — защищать Родину.
Он также отметил, что «в Беларуси командиров такого уровня немного».
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