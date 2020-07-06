Лукашенко вручил генеральские погоны

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Александр Лукашенко вручил сегодня во Дворце независимости генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Так, генерал-майорами стали:

  • Виктор Гулевич — командующий войсками Западного оперативного командования;
  • Юрий Назаренко — замглавы МВД — командующий внутренними войсками;
  • Дмитрий Реуцкий — начальник УКГБ по Минску и Минской области;
  • Олег Столярчук — начальник УКГБ по Витебской области;
  • Сергей Жилинский — начальник Института пограничной службы.

Генерал-майором юстиции:

  • Олег Шендерович — начальнику УСК по Гродненской области.

Государственным советником таможенной службы III ранга:

  • Феликс Яшков — начальник Гомельской таможни.

Лукашенко подчеркнул, что получение генеральского звания является публичным признанием заслуг человека, который выбрал своей судьбой трудную профессию — защищать Родину.

Он также отметил, что «в Беларуси командиров такого уровня немного».

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Тэги: кадровая политика генералитет Персона: Александр Лукашенко Виктор Гулевич Юрий Назаренко Дмитрий Реуцкий Олег Столярчук Сергей Жилинский Олег Шендерович Феликс Яшков

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