Лукашенко: активизация военной деятельности у наших границ ни к чему хорошему не ведет

Александр Лукашенко заявил, что «милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет».

Фото пресс-службы президента

Как заявил он сегодня на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, «риски и вызовы в военной сфере растут».

По мнению президента, когда подрывается доверие между государствами, обостряется ряд проблем: экономические, демографические, экологические.

Он напомнил, передает пресс-служба главы государства, что Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.