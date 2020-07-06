Лукашенко: активизация военной деятельности у наших границ ни к чему хорошему не ведет
Александр Лукашенко заявил, что «милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет».
Как заявил он сегодня на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, «риски и вызовы в военной сфере растут».
По мнению президента, когда подрывается доверие между государствами, обостряется ряд проблем: экономические, демографические, экологические.
Он напомнил, передает пресс-служба главы государства, что Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.