Минский полумарафон переносить или отменять не будут

Минский полумарафон запланирован на 13 сентября. Ожидается, что он соберет более 40 тысяч человек. Самым быстрым бегунам достанутся 60 тысяч долларов из призового фонда Банка Дабрабыт.

Фото из архива БелаПАН

Регистрация на предстоящий забег продолжается. Если динамика сохранится, Минский полумарафон раньше времени достигнет лимита в 42 тысячи участников.

Большинство участников выбрали массовый забег в 5,5 км. А вот больше всего звездных атлетов выйдут на полумарафонскую дистанцию в 21,1 км. Интересом среди опытных бегунов пользуется и маршрут в 10,55 км.

Победители и призеры в этом году разделят 60 тысяч долларов. Призовой фонд полностью сформирован Банком Дабрабыт. Денежными будут первые шесть мест на дистанциях 21,1 и 10,55 км, а также первые три — на 5,5 км.

«Минский полумарафон-2020, несмотря на напряженную ситуацию в мире, станет самым массовым забегом в истории Беларуси. И, как ожидается, соберет немало титулованных спортсменов из разных стран. В этом году будет крупный призовой фонд в 60 тысяч долларов, который целиком сформирован банком и не затрагивает взносы участников. Проведение такого мероприятия повысит имидж Минска и, главное, станет стимулом для многих взяться за здоровый образ жизни», — убежден председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.

Сейчас вступительные взносы на полумарафон стартуют с 15 рублей, и это при регистрации на самый простой маршрут в 5,5 км. Бесплатно смогут пробежать школьники, студенты, пенсионеры, ликвидаторы ЧАЭС и люди с ограниченными возможностями. Максимум за участие можно заплатить 100 рублей, и то если податься на дистанцию в 21,1 км за день до старта.

Основной забег на 21,1 км, как и все остальные, стартует у Дворца спорта, после чего переместится на проспект Независимости и сделает круг под мостом между БГУ и Педуниверситетом. После этого бегуны пронесутся вдоль улицы Карла Маркса, вернутся на проспект у Купаловского театра, доберутся до площади Победы, откуда попадут на улицу Коммунистическую и промчатся по дорогам вдоль Свислочи. За Сторожевской улицей маршрут свернет налево и окажется на проспекте Победителей. По нему предстоит достичь «Минск-Арены», оббежать ее и направиться назад. Завершится забег там же, где и стартовал — у Дворца спорта.

Минский полумарафон пройдет под серебряным лейблом международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label). Впервые он получил его в 2019 году.