Биржа: доллар и евро существенно укрепились на торгах 6 июля

Американская и европейская валюты существенно укрепились на первых торгах недели.

Евро вырос на 0,0182 пункта — 2,7493 белорусского рубля, а доллар на 0,0118 пункта — 2,4332 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 0,0341 пункта — 3,4017 белорусского рубля за 100 российских.

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