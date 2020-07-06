Лукашенко поставил задачи силовикам

На церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава Александр Лукашенко поставил представителям силовых органов задачи.

Фото пресс-службы президента

По его словам, Беларусь вынуждена уделять пристальное внимание обеспечению собственной военной безопасности, и важнейшая роль в этом отводится Вооруженным силам.

Для боеготовности войска оснащаются «новыми и модернизированными танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационными станциями, постоянно обновляем парк авиационной техники».

Сотрудникам милиции он поставил задачу обеспечить общественный порядок в стране и безопасность граждан.

МЧС, в свою очередь, должно «еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий»: «Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции».

Пограничники должны обеспечить охрану рубежей родины.

Задача представителей спецслужб — «нейтрализация элементов терроризма, экстремизма, национальной и религиозной розни, предотвращение попыток нанесения ущерба экономике».