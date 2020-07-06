На вторник объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларуси в ближайшие сутки.

Как сообщается, будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди. Ночью на большей территории (днем в юго-восточной части) прогремят грозы (при грозах местами возможны ливни).

Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с (ночью местами не исключено шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с).

Температура воздуха: