На вторник объявлен оранжевый уровень опасности
Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларуси в ближайшие сутки.
Как сообщается, будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди. Ночью на большей территории (днем в юго-восточной части) прогремят грозы (при грозах местами возможны ливни).
Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с (ночью местами не исключено шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с).
Температура воздуха:
- ночью от +12 (по северо-западу) до +19 (по юго-востоку);
- днем +16..+22, +23..28 (по юго-востоку).