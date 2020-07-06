У Виктора Гончаренко умерла мать

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У известного белорусского футбольного тренера Виктора Гончаренко скоропостижно умерла мать.

Соболезнования опубликованы на сайте московского ЦСКА, который сейчас тренирует Гончаренко.

Отец Виктора Гончаренко умер в 1993 году и похоронен в Хойниках. «Отец на ликвидации последствий аварии получил самую серьезную степень облучения. Матери платили пенсию по 18-й статье до тех пор, пока мы с сестрой не стали совершеннолетними. Я хорошо помню то радиоактивное облако, понимаю, куда отец ездил, хотя он, возможно, этого в полной мере не осознавал. Возвращался, а потом на подушке пятна крови оставались… В одной части Хойников, в сторону Речицы, живут люди, а на другой, ближе к границе, начинается зона отчуждения. Я был там — высокая трава, волки воют», — рассказывал Виктор Гончаренко в интервью «Чемпионату».

Ныне 43-летний Виктор Гончаренко родом из Хойников, в местной ДЮСШ делал первые шаги в футболе. В высшей лиге чемпионата Беларуси выступал за борисовский БАТЭ, но рано завершил игровую карьеру из-за серьезной травмы.

В качестве главного тренера руководил БАТЭ, а также российскими клубами «Кубань», «Урал», «Уфа». Московский ЦСКА тренирует с декабря 2016 года.

Первый в истории страны тренер, выведший белорусский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
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Тэги: ФК ЦСКА кончина Персона: Виктор Гончаренко

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