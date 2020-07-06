Полковника КГБ за мордобой лишили звания и отправили на нары

Житель Гомеля Андрей Мильченко, который ранее возглавлял 4-й отдел УКГБ по Минску и Минской области, приговорен к семи годам заключения в условиях усиленного режима.

По приговору Гомельского областного суда, Мильченко признан виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (п. 7 часть 2 статьи 147 УК) жителю Гомеля, владельцу кафе The Box 99 Леониду Гончаренку.

Он также лишен звания «полковник» и должен выплатить потерпевшему компенсацию в размере 45 тысяч рублей.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как в деле, по словам адвоката обвиняемого, был «том государственного секрета».

События, которые предшествовали уголовному делу, произошли 8 февраля текущего года. В гомельское кафе The Box 99, которое расположено в 100 метрах от здания УКГБ по Гомельской двое посетителей начали приставать к девушкам, не давали им уйти из кафе.

Владельца кафе, который вышел выяснить, что происходит, посетители вызвали на улицу, где избили. В итоге он попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

По записям камер видеонаблюдений удалось выяснить личности нападавших.