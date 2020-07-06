Минздрав: за сутки в Беларуси умерли еще шесть человек от COVID-19

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В Беларуси на 6 июля, по данным Минздрава, зарегистрированы 63 804 человека (+250 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

Как отметили медики, всего проведено 1 074 240 тестов.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 пациентов (+6) с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», — сообщили в Минздраве.

Выздоровели и выписаны 51 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 6 июля, в мире заразилось коронавирусной инфекцией 11 450 247 человек (умерли 534 273).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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