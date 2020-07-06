Заведующая детсадом в Минске нанимала на работу мертвые души

В нанесении ущерба более чем на 22 тысячи рублей подозревается заведующая одним из детских садов в Минске. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Как выяснили сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, заведующая фиктивно принимала на работу сотрудников. В частности, по документам с декабря 2014 года в садике числился дворник, а с 2017-го — еще и технолог-калькулятор.