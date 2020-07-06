Заведующая детсадом в Минске нанимала на работу мертвые души
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В нанесении ущерба более чем на 22 тысячи рублей подозревается заведующая одним из детских садов в Минске. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Как выяснили сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, заведующая фиктивно принимала на работу сотрудников. В частности, по документам с декабря 2014 года в садике числился дворник, а с 2017-го — еще и технолог-калькулятор.
В действительности же таких сотрудников в садике никогда не было, а начисляемую им зарплату получала заведующая. Установлено, что таким образом 54-летняя женщина присвоила 22 280 рублей, чем нанесла бюджетной организации ущерб в крупном размере,