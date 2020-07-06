СК признал Ермошину пострадавшей по «делу Тихановского»

Председателья Центризбиркома Лидию Ермошину признали потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Сергея Тихановского.

«Меня вызывали в Следственный комитет для дачи показаний, — сообщила Ермошина БелаПАН. — Это было вскоре после написания заявления, недели две тому назад. Признали потерпевшей».

По ее словам, в Следственном комитете она говорила то же, что ранее озвучила на заседании Центризбиркома. «Я говорила то же самое, что уже все слышали — что господин Тихановский угрожал прийти ко мне домой без моего согласия, что является давлением и угрозой моей безопасности», — рассказала Ермошина.

Автор ютьюб-канала «Страна для жизни» гомельчанин Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В ходе пикета произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тысяч долларов.

9 июня Следственный комитет сообщил, что Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 16 июня стало известно, что в отношении Тихановского заведено новое уголовное дело — по статье 191 УК (воспрепятствование выборам).

На заседании ЦИК 4 июня Лидия Ермошина сообщила, что попросила СК проверить, нет ли в высказываниях Тихановского угроз в ее адрес. «Идут угрозы даже мне, — сказала она. — Это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными (пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты — ред.). Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "прихлопнуть"? Ну и далее оскорбительное прозвище меня. Прихлопнуть — это слово-синоним "убить, уничтожить". Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет?»

Ермошина также привела в качестве примера выступление Тихановского в Могилеве 27 мая. «Цитирую из интернет-ресурсов: "Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию пикеты проводить. Это понятно, хоть там никто и не живет (имеется в виду резиденция), но проведем. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости, это мы можем". Зайдем в гости к человеку, который не ждет и не приглашал? А если зайдем, то как — принудительно? Это уже вторжение в жилище. Это угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей», — заявила Ермошина.

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