Список политзаключенных увеличился еще на две фамилии
С начала избирательной кампании по выборам президента Беларуси уже 25 человек признаны правозащитники политическими заключенными.
Две последние на текущий момент фамилии в этом списке — Елена Карагачева и Дмитрий Карако, члены инициативной группы Виктора Бабарико.
Как отмечает правозащитный сайт
Карако, который является одним из координаторов инициативной группы денты Бабарико, по данным правозащитников, был задержан 18 июня вместе с Эдуардом Бабарико, когда они ехали сдавать собранные подписи. С момента задержания Карако находится под стражей в СИЗО КГБ.