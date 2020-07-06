Список политзаключенных увеличился еще на две фамилии

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С начала избирательной кампании по выборам президента Беларуси уже 25 человек признаны правозащитники политическими заключенными.

Две последние на текущий момент фамилии в этом списке — Елена Карагачева и Дмитрий Карако, члены инициативной группы Виктора Бабарико.

Елена Карагачева

Как отмечает правозащитный сайт spring96.org, Карагачева, личный помощник Бабарико, работавшая с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет, была задержана 1 июля департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля. По имеющимся у правозащитников данным, Карагачева обвиняется по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты суммы налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере). Она помещена под стражу в СИЗО КГБ.

Карако, который является одним из координаторов инициативной группы денты Бабарико, по данным правозащитников, был задержан 18 июня вместе с Эдуардом Бабарико, когда они ехали сдавать собранные подписи. С момента задержания Карако находится под стражей в СИЗО КГБ.

 

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: политзаключенные президентские выборы-2020 Персона: Елена Карагачева Дмитрий Карако Виктор Бабарико

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