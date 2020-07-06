Лукашенко позвонил Назарбаеву и пригласил его в Минск

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и пригласил его посетить Минск в октябре.

Стороны обсудили по телефону развитие двустороннего сотрудничества в формате ЕАЭС, где в 2020 году председателем является Беларусь, сообщает пресс-служба Лукашенко. Политики договорились встретиться «в ближайшее удобное время». Глава Беларуси пригласил Назарбаева посетить октябрьский саммит ЕАЭС, который пройдет в Минске.

Лукашенко и Назарбаев также обсудили общее положение дел в Беларуси и Казахстане. Первый президент Казахстана «выразил поддержку» руководству нашей страны.
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Тэги: Беларусь-Казахстан саммит ЕАЭС Персона: Александр Лукашенко Нурсултан Назарбаев

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