Координатор Тихановской заявил, что заразился коронавирусом при задержании милицией

Координатора инициативной группы Светланы Тихановской 34-летнего Александра Милюка из Мостов задержали 3 июля. Сейчас он находится в больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Судя по видео, которое снял сам Милюк, 3 июля к нему подошел мужчина и начал требовать какие-то деньги, толкать и нецензурно выражаться в его адрес. Александр пожаловался милиции, однако его доставили в РОВД, передает TUT.by .

Александр добавил, что в участке у него взяли показания, однако никаких бумаг он не подписывал. Потом задержанный в участке почувствовал себя плохо, ему стало не хватать воздуха. Вызвали врачей. Оказалось, что у мужчины высокое давление и температура до 37,7 градусов. Его отвезли в больницу.

«Меня хотели забрать обратно в изолятор, но врач, спасибо ей, не разрешила это сделать. И меня госпитализировали. Позже оказалось, что у меня коронавирус: два теста показали положительный результат. Где я мог заразиться? Скорее всего, 26 июня, когда меня задержали сотрудники ГАИ и возили на освидетельствование. Я тогда был без маски. В помещении были и другие люди, которых привозили до меня, пробыл я там около 40 минут — вполне хватит, чтобы заразиться», — считает Александр.

Александр Милюк до этой президентской кампании политикой не интересовался, но однажды посмотрел стримы Сергея Тихановского, ему понравилось, что блогер рубит «правду-матку». И когда узнал, что можно пойти в сборщики подписей, проявил инициативу.