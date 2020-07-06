В Дзержинском районе утонул 34-летний минчанин

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Житель Минска отдыхал на водоеме вблизи деревни Полоневичи в компании знакомых и утонул.

Фото: СК

По сообщению областного УСК, вечером 3 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть озеро, но до другого берега не доплыл несколько метров, ушел под воду. На берег его вытащили очевидцы.

Несмотря на оказанную первую помощь, спасти его не удалось.

Следователи в очередной раз обращают внимание на то, что основные причины трагических случаев на водных объектах — это купание в состоянии алкогольного опьянения и купание в запрещенных местах.
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Тэги: утонул пьянство Город: Дзержинск

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