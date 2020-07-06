Житель Барановичского района сообщил об угрозе взрыва участка железной дороги

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Вечером 5 июля оператору контакт-центра Белорусской железной дороги позвонил неизвестный и сообщил, что в Барановичском районе готовится чрезвычайное происшествие.

Со слов абонента, ЧП должно было произойти на участке железной дороги между райцентром и станцией Мордичи. В последующем аналогичные звонки поступили операторам других экстренных служб в Минске и Барановичах, сообщили в пресс-службе МВД.

Обозначенный участок пути обследовали саперы — взрывные устройства и взрывоопасные вещества они не обнаружили.

Лжеминером оказался пьяный 34-летний житель Барановичского района. Сельчанина задержали и поместили в ИВС.
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Тэги: лжеминер БЖД железная дорога Город: Барановичи

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